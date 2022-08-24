Глава поселка в Запорожской области погиб в результате подрыва автомобиля

Покушение было совершено на главу администрации поселка Михайловка (Запорожская область) Ивана Сушко, чиновник погиб. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», — написал представитель ВГА в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, Сушко в результате взрыва был ранен, в критическом состоянии его доставили в больницу. Однако вскоре глава Михайловки скончался.

Днем ранее стало известно о покушении на замглавы Департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина. Сработало самодельное взрывное устройство; чиновник не пострадал, пишет RT.

Кроме того, в начале августа было совершено покушение на замглавы администрации Новой Каховки (Херсонская область) Виталия Гура. На чиновника напали у дома, где он проживал, и выстрелили в мужчину из пистолета, пишет «Свободная пресса». Гура доставили в реанимацию, позже он скончался.

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ФОТО: РИА Новости
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