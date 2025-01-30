Глава Пентагона прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном
Пентагон и американская армия немедленно начали расследование авиакатастрофы вблизи Вашингтона, в которой столкнулись пассажирский самолет из Канзаса и венный вертолет Black Hawk. Об этом глава Пентагона Пит Хегсет написал в соцсети X.
«Расследование немедленно начато армией и министерством обороны», - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолётом Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана в 21:47 по местному времени (в 05:47 по мск). На борту упавшего самолёта были 60 пассажиров и 4 члена экипажа.
И самолет, и вертолет после столкновения упали в реку Потомак. По данным CBS News, тела минимум 18 погибших уже извлекли из реки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru