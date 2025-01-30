Глава Пентагона прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном

«Расследование немедленно начато армией и министерством обороны», - говорится в сообщении.

Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолётом Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана в 21:47 по местному времени (в 05:47 по мск). На борту упавшего самолёта были 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

И самолет, и вертолет после столкновения упали в реку Потомак. По данным CBS News, тела минимум 18 погибших уже извлекли из реки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



