Глава Новой Каховки заявил, что восстановить Каховскую ГЭС невозможно

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Таврия» заявил, что шансов на восстановление Каховской ГЭС нет.

После разрушения Каховской ГЭС эвакуировали около 900 человек

По его словам, станцию придётся строить заново.

Леонтьев также указал, что некоторое время в подтопленных населённых пунктах, в том числе Новой Каховке, будет тяжелая обстановка из-за отключения коммуникаций.

«Очевидно, что с водой, электроэнергией, канализацией и прочим будет тяжело некоторое время... Мы уверены, что всё будет восстановлено быстро», — подытожил он.

Ранее Леонтьев заявил, что в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС уровень воды поднялся более, чем на 11 м, практически до максимальной отметки, сообщает RT.

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ФОТО: Администрация Новой Каховки
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