Глава Новой Каховки заявил, что восстановить Каховскую ГЭС невозможно
Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Таврия» заявил, что шансов на восстановление Каховской ГЭС нет.
По его словам, станцию придётся строить заново.
Леонтьев также указал, что некоторое время в подтопленных населённых пунктах, в том числе Новой Каховке, будет тяжелая обстановка из-за отключения коммуникаций.
«Очевидно, что с водой, электроэнергией, канализацией и прочим будет тяжело некоторое время... Мы уверены, что всё будет восстановлено быстро», — подытожил он.
Ранее Леонтьев заявил, что в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС уровень воды поднялся более, чем на 11 м, практически до максимальной отметки, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС отправило в Херсонскую область группу спасателей
- Гладков заявил, что над Белгородом вновь сработала система ПВО
- Путин наградил Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени
- Путин наградил Орденом Мужества Прилепина
- Глава Новой Каховки заявил, что восстановить Каховскую ГЭС невозможно
- После разрушения Каховской ГЭС эвакуировали около 900 человек
- Евросоюз обвинил Россию в атаке на Каховскую ГЭС
- Песков заявил, что ему неизвестно о планах ввести военное положение в приграничных районах
- Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста РФ
- Глава МИД ЮАР заявила о готовности лидеров Африки к визиту на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru