Глава Новой Каховки заявил, что восстановить Каховскую ГЭС невозможно

По его словам, станцию придётся строить заново.

Леонтьев также указал, что некоторое время в подтопленных населённых пунктах, в том числе Новой Каховке, будет тяжелая обстановка из-за отключения коммуникаций.

«Очевидно, что с водой, электроэнергией, канализацией и прочим будет тяжело некоторое время... Мы уверены, что всё будет восстановлено быстро», — подытожил он.

Ранее Леонтьев заявил, что в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС уровень воды поднялся более, чем на 11 м, практически до максимальной отметки, сообщает RT.

