Глава «Норникеля» пообещал Путину профинансировать ликвидацию ЧС
«Норильский никель» готов профинансировать работы по ликвидации последствий разлива топлива из резервуара одной из структур группы, сообщил президенту России Владимиру Путину глава компании Владимир Потанин. Он вышел на связь из Красноярского края вместе с главами региона, МЧС и Росприроднадзора.
Путин спросил у Потанина, сколько планируют потратить на восстановительные работы. Тот ответил, что речь идёт о миллиардах рублей. Это большие деньги, но как человек, «который за это переживает», он готов потратить столько, сколько будет нужно, сказал бизнесмен.
Президента не устроил такой ответ — он попросил уточнить объём расходов. Глава «Норникеля» сообщил, что они составят более 10 миллиардов рублей, передаёт РИА Новости.
«Если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании», - приводит ответ Путина РБК.
Из-за разгерметизации резервуара на территории ТЭЦ-2 акционерного общества «НТЭК» 29 мая разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Горючее попало в реки Далдыкан и Амбарная. «Гринпис» оценил экологический ущерб в 6 миллиардов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru