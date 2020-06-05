Глава «Норникеля» пообещал Путину профинансировать ликвидацию ЧС

Путин спросил у Потанина, сколько планируют потратить на восстановительные работы. Тот ответил, что речь идёт о миллиардах рублей. Это большие деньги, но как человек, «который за это переживает», он готов потратить столько, сколько будет нужно, сказал бизнесмен.

Президента не устроил такой ответ — он попросил уточнить объём расходов. Глава «Норникеля» сообщил, что они составят более 10 миллиардов рублей, передаёт РИА Новости.

«Если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании», - приводит ответ Путина РБК.

Из-за разгерметизации резервуара на территории ТЭЦ-2 акционерного общества «НТЭК» 29 мая разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Горючее попало в реки Далдыкан и Амбарная. «Гринпис» оценил экологический ущерб в 6 миллиардов рублей.

