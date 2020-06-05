Песков объяснил ярость Путина из-за ЧП в Норильске
Президента России Владимира Путина поздно проинформировали об инциденте в Норильске, где произошел крупный разлив топлива. Именно это привело главу государства в негодование, заявил в пятницу, 5 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президенту было доложено позже, собственно, поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей», - сказал Песков.
Разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске произошел на местной ТЭЦ-3 29 мая. Из-за этого в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Дизельное топливо проникло в землю и попало в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В пресс-службе МЧС России сегодня заявили, что место разлива топлива в районе ЧП локализовано, передает RT.
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