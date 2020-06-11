Глава Норильска стал фигурантом дела о разливе топлива на ТЭЦ-3

Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении главы Норильска в связи с крупнейшим за четверть века разливом нефтепродуктов на местной ТЭЦ-3. По версии следствия, Ринат Ахметчин, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, не принял необходимых мер реагирования на чрезвычайную ситуацию и ликвидацию ее последствий, - сообщается на сайте Следственного комитета РФ. 29 мая в результате частичного разрушения конструкции резервуара на территории ТЭЦ-3 в Норильске в грунт и воду местных рек попало более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Резервуар получил повреждения из-за проседания опор, прослуживших более 30 лет. Причиной тому могли стать как изношенность оборудования и конструкций, так и таяние грунтов вечной мерзлоты. В рамках расследования аварии, которой придан статус ЧС федерального масштаба, судом арестованы директор ТЭЦ-3, главный инженер, начальник цеха.

Ущерб, нанесенный разливом топлива, может исчисляться десятками миллиардов рублей, заявляли власти Красноярского края. Однако и эта сумма может оказаться лишь частью непоправимого урона, нанесенного местной флоре и фауне. Биологи утверждают, что животных и птиц в зоне ЧС ждет массовое отравление. По словам профильных экспертов, которые приводит РИА Новости, токсичные вещества растворились и опустились на дно, а потом по рекам пошли в Карское море. Полностью отфильтровать топливо невозможно, а потому ядовитые соединения осядут на прибрежных территориях, в озерах и болотах, что погубит все живое. В реке Пясина водится около 40 видов рыбы: лососевые, сиговые, сибирский осетр и хариус. Целые поколения рыб могут просто исчезнуть, - предупредили эксперты. Летучие фракции топлива достигнут отдаленных районов, из атмосферы проникнут в почву и грунтовые воды, осядут на растениях, которые являются кормовой базой для большого количества животных. Под угрозой песцы, арктические зайцы, лемминги, полярные волки, белые медведи, грызуны, северные олени, множество видов птиц. Все особи на расстоянии нескольких десятков километров от реки погибнут, - полагают биологи.

Возмущение запоздалой реакцией на аварию в Норильске и попытками замалчивания информации выразил неделю назад президент Владимир Путин, устроив разнос и губернатору Красноярского края и руководителю дочерней компании «Норникеля», в чьем ведении находится ТЭЦ-3. Уже тогда стало понятно, что «головы полетят» не только на уровне начальника цеха. Но с учетом масштабов экологического бедствия дело все-таки не в количестве скальпов его виновников, а в энергичных и широкомасштабных мерах по минимизации его последствий для уникальной природы этого региона. Компания «Норникель» заявила, что последствия разлива устранит за свой счет, в том числе и ущерб, нанесенный экологии региона. О начале действий в этом направлении пока ничего не слышно.

