Глава Нижегородской области сообщил о погибших на полигоне под Белгородом жителях региона
Среди погибших в результате диверсии на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области, их семьям окажут необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем семьям всю необходимую помощь. Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром», — написал глава региона в Telegram.
В минувшую субботу на полигоне Западного военного округа под Белгородом граждане одной из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия. В тот момент на площадке находились проходившие занятия по огневой подготовке добровольцы, отмечает телеканал «360». В результате стрельбы погибли 11 человек, 15 были ранены, пишет «Свободная пресса». Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ завело уголовное дело.
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