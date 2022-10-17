Глава Нижегородской области сообщил о погибших на полигоне под Белгородом жителях региона

«На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем семьям всю необходимую помощь. Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром», — написал глава региона в Telegram.

В минувшую субботу на полигоне Западного военного округа под Белгородом граждане одной из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия. В тот момент на площадке находились проходившие занятия по огневой подготовке добровольцы, отмечает телеканал «360». В результате стрельбы погибли 11 человек, 15 были ранены, пишет «Свободная пресса». Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ завело уголовное дело.

