Глава МВД Австрии заявил о 22 раненых в результате теракта в Вене

Число пострадавших в результате теракта в Вене выросло до двадцати двух, сообщает издание Heute со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера.

По словам главы МВД, «на совести убийцы», устроившего стрельбу в австрийской столице, четверо убитых и 22 раненых. Ранее сообщалось о пяти погибших в результате теракта, отмечает RT.

Во вторник стало известно, что в городе Линц был задержан подозреваемый по делу о теракте в Вене.

Вечером 2 ноября в нескольких районах австрийской столицы произошли вооружённые нападения. Правительство Австрии назвало атаку терактом и объявило в стране трёхдневный траур.

