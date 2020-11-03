Глава МВД Австрии заявил о 22 раненых в результате теракта в Вене
Число пострадавших в результате теракта в Вене выросло до двадцати двух, сообщает издание Heute со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера.
По словам главы МВД, «на совести убийцы», устроившего стрельбу в австрийской столице, четверо убитых и 22 раненых. Ранее сообщалось о пяти погибших в результате теракта, отмечает RT.
Во вторник стало известно, что в городе Линц был задержан подозреваемый по делу о теракте в Вене.
Вечером 2 ноября в нескольких районах австрийской столицы произошли вооружённые нападения. Правительство Австрии назвало атаку терактом и объявило в стране трёхдневный траур.
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