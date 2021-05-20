Глава Минэнерго опроверг сбои в работе энергомоста в Крым
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба министерства.
По его словам, сбоев в работе энергомоста не фиксировалось.
Шульгинов напомнил, что энергомост состоит из четырёх линий, каждая из которых включает три основных кабеля для перетока электроэнергии и один резервный.
Министр добавил, что на одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы по восстановлению работоспособности, которые не влияют на объём перетока электроэнергии, и рисков нарушения энергоснабжения нет.
Ранее министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников заявил, что из-за повреждения на одной из линий энергомоста Тамань-Крым сокращение ресурса составило 25%.
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