Глава Минэнерго опроверг сбои в работе энергомоста в Крым

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, сбоев в работе энергомоста не фиксировалось.

Шульгинов напомнил, что энергомост состоит из четырёх линий, каждая из которых включает три основных кабеля для перетока электроэнергии и один резервный.

Министр добавил, что на одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы по восстановлению работоспособности, которые не влияют на объём перетока электроэнергии, и рисков нарушения энергоснабжения нет.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников заявил, что из-за повреждения на одной из линий энергомоста Тамань-Крым сокращение ресурса составило 25%.