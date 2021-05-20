Повреждена одна из ниток энергомоста в Крым

Повреждение произошло на одной из линий энергомоста Тамань-Крым, специалисты произведут переключение на резервную жилу. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников.

Слова министра приводит РИА Новости. Как отметил Рукавишников, повреждение обнаружили на первой цепи фазы Тамань-Кафа, что вызвало сокращение ресурса на 25%.

Глава крымского Минэнерго добавил, что ведется переключение поврежденной линии на резервную, на это потребуется некоторое время.

