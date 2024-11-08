Глава МИД Израиля посетит Нидерланды после избиения футбольных фанатов

Новый министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ближайшие часы отправится в Нидерланды для обсуждения ситуации в Амстердаме с нападением на футбольных болельщиков из еврейского государства, которые приехал накануне поддержать клуб «Маккаби» из Тель-Авива в матче против местного «Аякса». Игра прошла в рамках Лиги Европы.

По данным The Times of Israel, глава МИД встретится с коллегой из Нидерландов Каспаром Вельдкампом, а также другими высокопоставленными представителям руководства страны. Нападения на болельщиков из Израиля происходили минувшей ночью после футбольного матча, в котором «Маккаби» проиграл со счетом 0:5. Погромщики выкрикивали пропалестинские лозунги.