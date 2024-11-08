Глава МИД Израиля посетит Нидерланды после избиения футбольных фанатов
Новый министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ближайшие часы отправится в Нидерланды для обсуждения ситуации в Амстердаме с нападением на футбольных болельщиков из еврейского государства, которые приехал накануне поддержать клуб «Маккаби» из Тель-Авива в матче против местного «Аякса». Игра прошла в рамках Лиги Европы.
По данным The Times of Israel, глава МИД встретится с коллегой из Нидерландов Каспаром Вельдкампом, а также другими высокопоставленными представителям руководства страны. Нападения на болельщиков из Израиля происходили минувшей ночью после футбольного матча, в котором «Маккаби» проиграл со счетом 0:5. Погромщики выкрикивали пропалестинские лозунги.
По информации МИД Израиля, пострадали не менее 10 граждан еврейского государства, пятеро госпитализированы. Кроме того, нет связи с тремя болельщиками. Полиция задержала уже более 60 человек, причастных к беспорядкам.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Армия обороны Израиля решила отказаться от направления в Нидерланды медицинских и спасательных бригад для помощи соотечественникам, о чем объявила ранее. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону ситуацию с главой правительства Нидерландов Диком Схоофом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru