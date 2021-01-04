Глава МЧС Крыма скончался в госпитале для больных с COVID-19
Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов умер в госпитале для больных коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства.
В ведомстве уточнили, что Шахову было 65 лет. Пост министра чрезвычайных ситуаций Крыма он занял 1 июля 2014 года.
С начала пандемии на полуострове зафиксировано более 26 тысяч случаев коронавируса. С 20 декабря по 15 января власти Крыма запрещено проводить корпоративы и банкеты, развлекательные заведения и предприятия общепита должны быть закрыты с 22:00 до 8:00.
Ранее 29 октября в результате осложнений, которые были вызваны пневмонией и COVID-19 на 62-м году жизни умер мэр Уфы Ульфат Мустафин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru