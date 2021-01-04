Глава МЧС Крыма скончался в госпитале для больных с COVID-19

Министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов умер в госпитале для больных коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве уточнили, что Шахову было 65 лет. Пост министра чрезвычайных ситуаций Крыма он занял 1 июля 2014 года.

С начала пандемии на полуострове зафиксировано более 26 тысяч случаев коронавируса. С 20 декабря по 15 января власти Крыма запрещено проводить корпоративы и банкеты, развлекательные заведения и предприятия общепита должны быть закрыты с 22:00 до 8:00.

Ранее 29 октября в результате осложнений, которые были вызваны пневмонией и COVID-19 на 62-м году жизни умер мэр Уфы Ульфат Мустафин.