Глава Калужской области подтвердил взрыв беспилотника на военном аэродроме «Шайковка»
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём Telegram-канале подтвердил, что на военном аэродроме «Шайковка» прогремел взрыв.
По его словам, взорвался упавший беспилотник, который, предположительно, «прилетел со стороны границы».
«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе - нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося», - рассказал Шапша.
Ранее сетевое издание Baza заявило, что на военную авиационную базу в Калужской области залетел беспилотник, который взорвался над взлётно-посадочной полосой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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