Глава Калмыкии пообещал «не замалчивать» подробности о смертельном ДТП с ребенком
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков заявил, что в аварии в Яшкульском районе, в которой погиб 11-летний мальчик, замешан автомобиль из гаража администрации главы республики. На водителя служебной машины, в момент инцидента за рулем, возбуждено уголовное дело, сообщил Хасиков в своем Telegram-канале.
«Степень его ответственности будет определена в ходе следствия. Сейчас много спекуляций на тему этого трагического ДТП. Могу сказать, что правоохранители работают открыто, все установленные ими подробности официально публикуются. Никто ничего не будет «замалчивать», как привыкла опасаться общественность»,- подчеркнул Хасиков.
Глава республики выразил соболезнования близким погибшего ребенка. Он также отметил, что двое участников ДТП уже выписаны из больницы, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно, что авария с участием автомобилей Kia Rio и Toyota Land Cruser произошла 6 мая на федеральной автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь». В Kia ехала семья из Астрахани из четырех человек, в том числе погибший ребенок, уточняет «Комсомольская правда».
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