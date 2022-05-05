В Москве автомобиль сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе

В Москве автомобиль сбил женщину и ребенка, которые приходили дорогу на зеленый свет светофора. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате аварии женщина и двухлетний ребенок госпитализированы. У женщины диагностирован перелом основания черепа, у ребенка - рваные раны головы и губы.

Авария произошла на улице Фабрициуса у дома 30.



Водитель объяснил ДТП тем, что торопился на работу. Алкометр показал, что водитель находится в трезвом состоянии.



