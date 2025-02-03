Глава Дагестана сообщил об атаке беспилотников на регион

Беспилотники зафиксировали утром 3 февраля над территорией Дагестана. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Над объектами в Каспийске были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации», — написал Меликов в Telegram-канале.

По его словам, разрушений и пострадавших нет. Местные органы власти работают в режиме оперативного штаба.

Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Махачкалы временно ограничили прием и отправку воздушных судов, напоминает 360.ru.

