Глава Дагестана сообщил об атаке беспилотников на регион
3 февраля 202509:23
Беспилотники зафиксировали утром 3 февраля над территорией Дагестана. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
«Над объектами в Каспийске были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации», — написал Меликов в Telegram-канале.
По его словам, разрушений и пострадавших нет. Местные органы власти работают в режиме оперативного штаба.
Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Махачкалы временно ограничили прием и отправку воздушных судов, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru