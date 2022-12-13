Число жертв взрыва газа в доме Нижневартовска достигло десяти

Число жертв взрыва баллона с газов в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске увеличилось до 10. В Сургутском ожоговом центре сегодня умер ещё один пострадавший при инциденте. О этом проинформировали «Интерфакс» в следственном управлении Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Ранее в Сургуте скончалась госпитализированная пострадавшая пожилая женщина. До сих пор была подтверждена гибель в результате данного ЧП девяти человек, в том числе четверых детей.

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Взрыв в пятиэтажке произошёл вечером в воскресенье 4 декабря. По предварительным данным экстренных служб, в одной из квартир произошла утечка газа из баллона, после чего взорвался второй баллон с топливом. Обрушились конструкции двух смежных подъездов.

Депутат Госдумы Галина Хованская перечислила Telegram-канал «Радиоточка НСН» меры, которые могут предотвратить подобные случаи в будущем.

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Фото: telegram.org
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