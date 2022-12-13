Число жертв взрыва газа в доме Нижневартовска достигло десяти

Число жертв взрыва баллона с газов в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске увеличилось до 10. В Сургутском ожоговом центре сегодня умер ещё один пострадавший при инциденте. О этом проинформировали «Интерфакс» в следственном управлении Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Ранее в Сургуте скончалась госпитализированная пострадавшая пожилая женщина. До сих пор была подтверждена гибель в результате данного ЧП девяти человек, в том числе четверых детей.