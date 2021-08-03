Глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден мертвым
Виталий Шишов – глава «Белорусского Дома в Украине» (БДУ), занимающегося поддержкой эмигрировавших из страны соотечественников, найден мертвым в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные правоохранителей. Тело мужчины обнаружено в одном из парков недалеко от дома, где он жил. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Однако планируется проверить все версии, в том числе, об убийстве, замаскированном под суицид.
Шишов пропал накануне, не вернувшись с утренней пробежки, напоминает Газета.ру. Полиция Киева обратилась ко всем, кто знал главу «Белорусского Дома в Украине», с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, в том числе, о его психоэмоциональном состоянии и возможных угрозах в его адрес.
А ранее, 30 июля, стало известно, что российский актер Максим Михайлин найдет мертвым в своей квартире в Москве. Дверь в жилище правоохранителям пришлось вскрыть после того, как тревогу забила подруга семьи, которая не могла дозвониться ни до актера, ни до его матери. На звонки в дверь тоже никто не отвечал.
Предварительно установлено, что 46-летний Михайлин пролежал в квартире 7−10 дней. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было, в квартире все было на своих местах, пишет «Свободная пресса». Медики полагают, что актер умер по естественной причине. Вместе с ним в квартире находилась его 67-летняя тяжелобольная мать. Женщина прикована к постели, она была найдена в крайне тяжелом состоянии.
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