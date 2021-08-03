Глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден мертвым

Виталий Шишов – глава «Белорусского Дома в Украине» (БДУ), занимающегося поддержкой эмигрировавших из страны соотечественников, найден мертвым в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные правоохранителей. Тело мужчины обнаружено в одном из парков недалеко от дома, где он жил. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Однако планируется проверить все версии, в том числе, об убийстве, замаскированном под суицид.

Шишов пропал накануне, не вернувшись с утренней пробежки, напоминает Газета.ру. Полиция Киева обратилась ко всем, кто знал главу «Белорусского Дома в Украине», с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, в том числе, о его психоэмоциональном состоянии и возможных угрозах в его адрес.