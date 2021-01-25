В Москве найден мертвым стендапер Александр Шаляпин

В Москве на 42 году жизни скончался актер жанра стенд-ап камеди Александр Шаляпин. Его тело было обнаружено в квартире на Хорошевском шоссе, его нашла супруга стендапера.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти, на месте работает полиция. Следователи не исключают версию о самоубийстве, сообщает РЕН ТВ.

Александр Шаляпин снялся в более 50 кинокартинах, в частности, «Бумер-2», «Сваха», «Глухарь-2».


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ФОТО: @shalyap_in/Instagram
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