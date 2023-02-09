Глава Белгородской области заявил, что ПВО сбила в регионе три ракеты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что система ПВО сбила врегионе три ракеты.

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По его словам, инцидент произошёл в Грайворонском городском округе.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию», - написал он.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле приграничного села Горналь Суджанского района со стороны ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:СпецоперацияПВОРакетаБелгород
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