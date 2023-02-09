Глава Белгородской области заявил, что ПВО сбила в регионе три ракеты
9 февраля 202318:13
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что система ПВО сбила врегионе три ракеты.
По его словам, инцидент произошёл в Грайворонском городском округе.
«По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию», - написал он.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле приграничного села Горналь Суджанского района со стороны ВСУ, сообщает RT.
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9 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru