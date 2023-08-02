Глава Башкирии выехал к угрожающему взорвать гранату дезертиру

Глава Башкирии Радий Хабиров направился к месту переговоров с дезертиром, который угрожает взорвать гранаты на шоссе в Уфе, сообщает РИА Новости.

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Фото: glavarb.ru
ТЕГИ:Угроза ВзрываПереговорыДезертирБашкирия

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