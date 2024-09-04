Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ в 2023 году

Он отметил, что подавляющее большинство терактов пресекли компетентные органы на стадии их приготовления, что позволило предотвратить многочисленные жертвы и свести к минимуму материальный ущерб. По словам Сысоева, за террористические преступления в странах СНГ к уголовной ответственности привлечено более 2,1 тысячи преступников.

Он подчеркнул, что международные террористические организации «проявляют живучесть», терроризм остается одной из наиболее опасных проблем общества.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью терактов, за которыми стоят спецслужбы некоторых стран, являются подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств. Он также назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз XXI века, передает «Радиоточка НСН».

