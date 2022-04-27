Гладков заявил, что слышал похожие на взрывы звуки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что слышал звуки, похожие на взрывы.

Гладков: под Белгородом в ходе обстрелов ранены два человека

Их причину пока не нашли, сообщил он в своем Telegram-канале. По словам главы региона, он проснулся в 3:35 от громкого звука. «Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука», написал Гладков.

Отмечается, что о результатах поиска звуков будет сообщено дополнительно. Губернатор также заявил, что пока писал сообщение, прозвучало ещё три взрыва.

Днем ранее Гладков заявил об обстреле села Головчино со стороны Украины. Повреждены четыре дома.

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Фото: НСН
ТЕГИ:ВзрывыБелгород
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