Гладков заявил, что над ним пролетели два украинских дрона

Сразу после этого дрон врезался в дом на уровне четвертого этажа. Затем Гладков вместе с главой округа поднялся пострадавшую от взрыва квартиру — здесь никто не пострадал.

Из Шебекино Вячеслав Гладков направился в Ржевку. Там ему передали, что дом, который он только что осматривал, подвергся повторной атаке БПЛА. После нее обрушились перекрытия. Один из жильцов оказался под завалами.

«В это же время над нами пролетал ещё один дрон», — добавил Гладков.

СМИ допускали, что попавший под обрушившиеся перекрытия мужчина скончался. Однако официально эта информация не подтверждалась. Как передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН», над разбором завалов продолжают работать сотрудники МЧС и теробороны.

