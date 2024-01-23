Гладков: ВСУ атаковали хутор Балки в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали хутор Балки Шебекинского городского округа.

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По его словам, в результате взрыва дрона-камикадзе был повреждён гражданский автомобиль.

«Пострадавших нет... Оперативные службы работают на месте», - написал Гладков.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении трёх ракет «Точка-У» над Курской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Белгородская областьСпецоперацияАтакаВСУ

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