Гладков: в Шебекинском округе сбит БПЛА самолетного типа
21 августа 202319:19
Система противовоздушной обороны сработала в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в районе села Безлюдовка сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - отметил Гладков.
В понедельник атаку беспилотника отразили в Кировском районе Калужской области. Глава региона Владислав Шапша уточнил, что пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru