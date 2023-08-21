Гладков: в Шебекинском округе сбит БПЛА самолетного типа

Система противовоздушной обороны сработала в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в районе села Безлюдовка сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - отметил Гладков.

В понедельник атаку беспилотника отразили в Кировском районе Калужской области. Глава региона Владислав Шапша уточнил, что пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская область

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