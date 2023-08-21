Гладков: в Шебекинском округе сбит БПЛА самолетного типа

По его словам, в районе села Безлюдовка сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - отметил Гладков.

В понедельник атаку беспилотника отразили в Кировском районе Калужской области. Глава региона Владислав Шапша уточнил, что пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

