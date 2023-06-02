Гладков: В Шебекинский городской округ со стороны Украины прилетело более 850 снарядов

По его словам, это максимум в регионе с начала обстрелов.

«Мы ещё ни разу с такой ситуацией не сталкивались», - указал он.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекинском районе осколочное ранение в результате обстрела ВСУ получил житель села Новая Таволжанка, сообщает RT.