Гладков: В Шебекинский городской округ со стороны Украины прилетело более 850 снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 1 июня в Шебекинский городской округ со стороны Украины прилетело более 850 снарядов, сообщает ТАСС.

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По его словам, это максимум в регионе с начала обстрелов.

«Мы ещё ни разу с такой ситуацией не сталкивались», - указал он.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекинском районе осколочное ранение в результате обстрела ВСУ получил житель села Новая Таволжанка, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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