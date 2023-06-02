Гладков: В Шебекинский городской округ со стороны Украины прилетело более 850 снарядов
2 июня 202316:21
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 1 июня в Шебекинский городской округ со стороны Украины прилетело более 850 снарядов, сообщает ТАСС.
По его словам, это максимум в регионе с начала обстрелов.
«Мы ещё ни разу с такой ситуацией не сталкивались», - указал он.
Ранее Гладков заявил, что в Шебекинском районе осколочное ранение в результате обстрела ВСУ получил житель села Новая Таволжанка, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru