Гладков: В Грайворонском округе разрушено более тысячи объектов из-за атак ВСУ

Свыше тысячи объектов оказались разрушены в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что общий объем разрушений после атак ВСУ в марте составляет 1 041 объект. Глава региона также уточнил, что, когда жители, временно уехавшие из округа, вернутся в свои дома и будет проведен осмотр домовладений, эта цифра увеличится.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что водитель и два пассажира в Белгородской области получили ранения в результате атаки дрона украинской армии на легковой автомобиль, передает «Радиоточка НСН».

