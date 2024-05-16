Гладков: В Грайворонском округе разрушено более тысячи объектов из-за атак ВСУ
Свыше тысячи объектов оказались разрушены в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
{{related_post_@SBhJauCT}}
Он отметил, что общий объем разрушений после атак ВСУ в марте составляет 1 041 объект. Глава региона также уточнил, что, когда жители, временно уехавшие из округа, вернутся в свои дома и будет проведен осмотр домовладений, эта цифра увеличится.
Ранее, 15 мая, сообщалось, что водитель и два пассажира в Белгородской области получили ранения в результате атаки дрона украинской армии на легковой автомобиль, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правозащитник Хасавов: Шабутдинов питается блюдами из ресторана в СИЗО
- Маск: Политика США ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг РФ
- Экс-сотрудника одного из вузов МВД обвинили в даче взятки
- На летний Дягилевский фестиваль 90% билетов продали за один час
- Гладков: В Грайворонском округе разрушено более тысячи объектов из-за атак ВСУ
- В России указали на трудности в торговле с Китаем
- Авиация РФ уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море
- Административно-деловой центр построят в районе Кунцево
- «Автостат»: Главные проблемы китайских авто связаны с электроникой и тормозами
- Песков: Путин и Си Цзиньпин на закрытой встрече обсудили конфликт на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru