Гладков: В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте
5 июня 202303:30
В Белгородской области произошел пожар на одном из энергетических объектов, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших нет. Подача электроэнергии осуществляется в полном объеме. На месте работают оперативные службы.
По словам главы региона, причиной возгорания стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство.
Ранее российские военные сбили украинский дрон в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru