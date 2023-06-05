Гладков: В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте

В Белгородской области произошел пожар на одном из энергетических объектов, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

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По его словам, пострадавших нет. Подача электроэнергии осуществляется в полном объеме. На месте работают оперативные службы.

По словам главы региона, причиной возгорания стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство.

Ранее российские военные сбили украинский дрон в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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