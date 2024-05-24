Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде

Гладков призвал граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в ванной, коридоре или туалете. Находящимся на улице он посоветовал спуститься в метро.

Это пятое объявление тревоги над Белгородской областью за сутки.

Утром 24 мая МО РФ сообщило, что над регионом сбит украинский дрон самолетного типа. Беспилотник был уничтожен средствами ПВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



