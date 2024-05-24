ВСУ атаковали дронами четыре села Белгородской области

Также дрон-камикадзе атаковал село Малиновка в Белгородском районе, там поврежден легковой автомобиль.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», незадолго до этого такого же типа дрон атаковал село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Там также никто из людей не пострадал. Повреждены автомобиль ГАЗЕЛЬ и частное домовладение. Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Жители остались невредимы, повреждения получила линия электропередачи. Без света временно остаются шесть сёл.

