ВСУ атаковали дронами четыре села Белгородской области
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками четыре населённых пункта Белгородской области. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Так, в Шебекинском городском округе под удар попало село Красное – там дрон сбросил взрывное устройство. В результате, были повреждены крыша, фасад и остекление магазина. Еще один беспилотник повредил линию электропередачи в село Муром. Ремонтные бригады уже восстановили электроснабжение.
Также дрон-камикадзе атаковал село Малиновка в Белгородском районе, там поврежден легковой автомобиль.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», незадолго до этого такого же типа дрон атаковал село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Там также никто из людей не пострадал. Повреждены автомобиль ГАЗЕЛЬ и частное домовладение. Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Жители остались невредимы, повреждения получила линия электропередачи. Без света временно остаются шесть сёл.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru