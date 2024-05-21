Разрушенный дом в Белгороде восстановят, а жителям дадут вывезти вещи
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жителям дадут вывезти вещи из разрушенного многоквартирного дома на улице Щорса, который был атакован ВСУ 12 мая. Он так же подчеркнул, что дом будет восстановлен. Об этом Гладков сообщил в соцсетях.
Губернатор рассказал, что вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым, министром строительства, сотрудниками МЧС и другими экспертами провел выездное совещание по восстановлению разрушенного дома. Он отметил, что от собственников квартир подъездов №2 и №3 есть большой запрос на вывоз вещей и мебели, поэтому работы по разбору дома будут остановлены на пять дней. Это позволит семьям забрать необходимые вещи чтобы минимизировать ущерб каждой семьи.
Согласно заключению строительной экспертизы, дом можно будет восстановить без сноса, однако по желанию собственников с пятого по восьмой подъезды будет проведена дополнительная экспертиза.
В результате атаки ВСУ 12 мая произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома в Белгороде, вследствие чего погибло 17 человек и 30 пострадало, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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