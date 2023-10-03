Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
3 октября 202311:25
Система противовоздушной обороны сработала в Грайворонском городском округе Белгородской области, в районе хутора Масычево сбиты несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области.
Информация о последствиях на земле уточняется.
Ранее Гладков сообщил об обстреле промзоны в городе Шебекино. Никто не пострадал, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru