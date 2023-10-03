Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области

Система противовоздушной обороны сработала в Грайворонском городском округе Белгородской области, в районе хутора Масычево сбиты несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области.

Информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее Гладков сообщил об обстреле промзоны в городе Шебекино. Никто не пострадал, отмечает RT.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:ПВОБелгородская область

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