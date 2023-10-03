Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области

Украинские военные за сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области 70 раз В Госдуму внесён проект закона об установлении прогрессивной шкалы налогооблажения для физлиц В Роскосмосе назвали причину аварии станции «Луна-25» Глава Минобороны Польши назвал миграционную политику Европы самоубийством Ангола ввела безвизовый режим для российских туристов