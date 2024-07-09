В Белгородской области при атаке дрона ранены два человека

Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника в селе Ржевка Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранено 2 человека», — отметил губернатор.

Оба пострадавших мужчины, одного из них доставляют в больницу с осколочным ранением плеча. Другого раненого с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставят в медучреждение для оказания помощи.

Гладков добавил, что при атаке было повреждено два легковых авто.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что за минувшие сутки в результате атак ВСУ погибли четыре мирных жителя, 20 человек пострадали, пишет «Свободная пресса».

