Гладков: После обстрелов ВСУ в больницах находятся 74 раненых
Более 70 человек остаются в больницах после обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В целом в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы», — отметил губернатор.
Кроме того, Гладков напомнил, что во время обстрела в ночь на пятницу были ранены два человека. Одному пострадавшему сделали операцию, удалив осколок из плеча. Решение о лечении, необходимом второму раненому, примут медики после осмотра.
Ранее средства ПВО сбили над Белгородской областью 10 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Ольха», пишет RT. Из-за взрыва снаряда у многоэтажного дома в нескольких квартирах были выбиты окна, повреждены свыше 30 автомобилей, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru