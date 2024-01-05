Гладков: После обстрелов ВСУ в больницах находятся 74 раненых

Более 70 человек остаются в больницах после обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

После обстрела Белгорода два человека пострадали

«В целом в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы», — отметил губернатор.

Кроме того, Гладков напомнил, что во время обстрела в ночь на пятницу были ранены два человека. Одному пострадавшему сделали операцию, удалив осколок из плеча. Решение о лечении, необходимом второму раненому, примут медики после осмотра.

Ранее средства ПВО сбили над Белгородской областью 10 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Ольха», пишет RT. Из-за взрыва снаряда у многоэтажного дома в нескольких квартирах были выбиты окна, повреждены свыше 30 автомобилей, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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