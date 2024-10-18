Гладков опроверг данные о заходе украинской ДРГ в село Журавлевка

Село Журавлевка Белгородского района находится под контролем России. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что в населенный пункт якобы зашла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

Гладков указал, что обстановка в селе сложная с 22 февраля 2022 года.

«На сегодняшний день, на сегодняшний час [Журавлевка] находится под абсолютным контролем... наших военных», — подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что ситуацию максимально контролируют и местные органы государственной власти.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил об обстреле населенных пунктов Шебекино и Новая Таволжанка, пострадали пять человек, напоминает 360.ru.

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