Гладков: Два человека получили ранения при новом обстреле Белгорода

Мужчина и женщина были ранены в результате новой воздушной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Он уточнил, у мужчины осколочные ранения верхней конечности, а у женщины - осколочное ранение грудной клетки. Пострадавших госпитализировали.

Он также добавил, что в Белгороде различные повреждения выявлены в шести квартирах трёх многоквартирных домов, повреждены шесть автомобилей. В Белгородском районе в поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трёх частных домах посечены окна и кровли, повреждены 22 автомобиля.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Никольское снаряд ВСУ попал в частный жилой дом, в результате чего погибли подросток и мужчина, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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