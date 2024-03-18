Гладков: Два человека получили ранения при новом обстреле Белгорода

Он уточнил, у мужчины осколочные ранения верхней конечности, а у женщины - осколочное ранение грудной клетки. Пострадавших госпитализировали.

Он также добавил, что в Белгороде различные повреждения выявлены в шести квартирах трёх многоквартирных домов, повреждены шесть автомобилей. В Белгородском районе в поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трёх частных домах посечены окна и кровли, повреждены 22 автомобиля.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Никольское снаряд ВСУ попал в частный жилой дом, в результате чего погибли подросток и мужчина, сообщает RT.

