Гладков: Два человека погибли при обстреле Грайворонского округа со сторону ВСУ
Грайворонский округ Белгородской области находится под массированным обстрелом ВСУ, в том числе с применением РСЗО. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки погибли двое мужчин, которые в момент прилёта снарядов находились на улице. Ещё два человека были с ранениями доставлены в медучреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.
«В городе сильные повреждения получил социальный объект - полностью разрушен пищеблок. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница учреждения», - написал Гладков.
Ранее Гладков заявил, что 1,2 тысячи детей из неспокойных округов Белгородской области вывезут в Пензу, Тамбов и Калугу, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru