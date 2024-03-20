Гладков: Два человека погибли при обстреле Грайворонского округа со сторону ВСУ

Грайворонский округ Белгородской области находится под массированным обстрелом ВСУ, в том числе с применением РСЗО. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: за неделю при обстрелах ВСУ погибли 16 человек

По его словам, в результате атаки погибли двое мужчин, которые в момент прилёта снарядов находились на улице. Ещё два человека были с ранениями доставлены в медучреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.

«В городе сильные повреждения получил социальный объект - полностью разрушен пищеблок. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница учреждения», - написал Гладков.

Ранее Гладков заявил, что 1,2 тысячи детей из неспокойных округов Белгородской области вывезут в Пензу, Тамбов и Калугу, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеВСУОбстрелБелгородская область

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