Гладков: Два человека погибли при обстреле Грайворонского округа со сторону ВСУ

По его словам, в результате атаки погибли двое мужчин, которые в момент прилёта снарядов находились на улице. Ещё два человека были с ранениями доставлены в медучреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.

«В городе сильные повреждения получил социальный объект - полностью разрушен пищеблок. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница учреждения», - написал Гладков.

Ранее Гладков заявил, что 1,2 тысячи детей из неспокойных округов Белгородской области вывезут в Пензу, Тамбов и Калугу, сообщает RT.

