Гладков: за неделю при обстрелах ВСУ погибли 16 человек

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России» сообщил, что в результате украинских обстрелов за неделю в регионе погибли 16 человек и пострадали еще 98.

ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду

Кроме того, по словам Гладкова, из региона вывезут порядка девяти тысяч детей из-за участившихся обстрелов с украинской стороны. Губернатор рассказал, что сегодня утром после очередного обстрела ВСУ местная девочка лишилась руки.

Ранее стало известно, что количество погибших при обстреле села под Белгородом выросло до четырех, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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