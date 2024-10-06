Гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки во время выступления в Кузбассе

Воздушная гимнастка Валерия Запашная получила травму во время выступления в Цемеровском цирке, сообщил в своем Telegram-канале народный артист России Эдгар Запашный.

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По его словам, гимнастка выполняла сложный трюк и упала с шестиметровой высоты. У артистки сломаны обе руки, уточнил Запашный.

Позже он разместил видео посещения Запашной. Гимнастка находится в больнице, у нее загипсованы руки.

Ранее Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за поездки в Донбасс, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЦиркКузбасс

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