Гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки во время выступления в Кузбассе
6 октября 202413:58
Воздушная гимнастка Валерия Запашная получила травму во время выступления в Цемеровском цирке, сообщил в своем Telegram-канале народный артист России Эдгар Запашный.
По его словам, гимнастка выполняла сложный трюк и упала с шестиметровой высоты. У артистки сломаны обе руки, уточнил Запашный.
Позже он разместил видео посещения Запашной. Гимнастка находится в больнице, у нее загипсованы руки.
Ранее Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за поездки в Донбасс, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В дагестанском Каспийске загорелся торговый центр
- Гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки во время выступления в Кузбассе
- ЦИК Казахстана признал состоявшимся референдум о строительстве АЭС
- ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
- Зампреда комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке
- СМИ: ВС России поразили судно с западным оружием при разгрузке под Одессой
- Маск: При победе Трампа американцы высадятся на Марс до конца его срока
- СМИ: Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин умер на СВО
- Медведев: В случае нападения Украины Белоруссия может обратиться за помощью к РФ
- Врачи: Актер Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru