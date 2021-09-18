Гидросамолёт упал в болото под Ханты-Мансийском
Спасатели ведут поиски гидросамолета, который упал в болото в 85 км от города Советский в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. На его борту находились два человека.
"В 13:45 поступило сообщение, что в Советском районе вблизи озера Глубокое (в 85 км от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото. Предварительно, на борту находились два человека", - сказали в ведомстве.
В работах по поиску самолета задействовано 20 человек и шесть единиц техники, включая болотоход.
Ранее стало известно, что летевший в Париж самолет вернулся в Пекин из-за возгорания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+0 / сут.
Умерли
197 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+0 / сут.
- «Узнали из СМИ». Кинопрокатчики жалуются на отсутствие предупреждений от Минкульта об «Искушении»
- Гидросамолёт упал в болото под Ханты-Мансийском
- Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования
- В Москве определены первые 50 обладателей машин среди участников ДЭГ
- Собянин проголосовал на выборах в Государственную Думу онлайн
- ЦИК: Жалобы на принуждение к голосованию вернули в регионы и отправили в СК и прокуратуру
- В России отказали в прокате ленте Пола Верховена «Искушение»
- Общественная палата: В первый день голосования выявили около 7 тыс. фейков
- В России впервые с августа выявлено более 20 тысяч случаев COVID-19
- Красивая мина при плохой игре. США и Австралия отреагировали на отзыв французского посла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru