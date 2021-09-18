Гидросамолёт упал в болото под Ханты-Мансийском

Спасатели ведут поиски гидросамолета, который упал в болото в 85 км от города Советский в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. На его борту находились два человека.

"В 13:45 поступило сообщение, что в Советском районе вблизи озера Глубокое (в 85 км от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото. Предварительно, на борту находились два человека", - сказали в ведомстве.

В работах по поиску самолета задействовано 20 человек и шесть единиц техники, включая болотоход.

Ранее стало известно, что летевший в Париж самолет вернулся в Пекин из-за возгорания.



