Гидроплан упал при взлете на озере Имандра в Мурманской области

Отмечается, что «Орион-11» находится на глубине четырех-пяти метров. Пилота ищут водолазы. По данным ведомства, гидроплан производил несанкционированный вылет с нарушениями правил полета и подготовки к ним.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, напоминает RT.