Гидроплан упал при взлете на озере Имандра в Мурманской области

Гидроплан упал при взлете на озере Имандра в Мурманской области, сообщили в МЧС.

В Калмыкии упал легкомоторный самолет

Отмечается, что «Орион-11» находится на глубине четырех-пяти метров. Пилота ищут водолазы. По данным ведомства, гидроплан производил несанкционированный вылет с нарушениями правил полета и подготовки к ним.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Мурманская ОбластьМЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры