Гидроплан упал при взлете на озере Имандра в Мурманской области
Гидроплан упал при взлете на озере Имандра в Мурманской области, сообщили в МЧС.
Отмечается, что «Орион-11» находится на глубине четырех-пяти метров. Пилота ищут водолазы. По данным ведомства, гидроплан производил несанкционированный вылет с нарушениями правил полета и подготовки к ним.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru