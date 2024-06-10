В Калмыкии упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калмыкии. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

ЧП произошло в понедельник в Яшкульском районе региона. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, при падении воздушного судна пострадал пилот. Он выжил и был госпитализирован.

Ранее в Московской области легкомоторный самолет аварийно сел на шоссе, никто не пострадал, напоминает RT.

