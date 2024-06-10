В Калмыкии упал легкомоторный самолет
10 июня 202409:46
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калмыкии. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
ЧП произошло в понедельник в Яшкульском районе региона. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, при падении воздушного судна пострадал пилот. Он выжил и был госпитализирован.
Ранее в Московской области легкомоторный самолет аварийно сел на шоссе, никто не пострадал, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru