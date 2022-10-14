Германия завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северных потоках»

Федеральная полиция Германии завершила следственные мероприятия на месте ЧП на газопроводе «Северный поток - 1», Сообщает РИА Новости.

Швеция не позволит России участвовать в расследовании аварий на «Северных потоках»

Представитель МВД ФРГ заявила, что полученные результаты будут изучены совместной следственной группой Германии, Дании и Швеции, и приобщены к расследованию немецкой Генпрокуратуры.

Ранее Служба безопасности Швеции заявила, что после осмотра места происшествия на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», следствие всё больше склоняется к версии, что имел место грубый саботаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводСеверный ПотокСеверный Поток-2Германия
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