Генпрокурор РФ объявил о проверках в авиации ДОСААФ после авиакатастрофы в Татарстане

По его словам, поводом для проверок стало крушение самолёта с парашютистами в Татарстане. Он указал, что результаты проверки ему доложат 15 декабря, а в 2022 году пройдут «контрольные проверочные мероприятия».

«Недавняя трагедия в Татарстане, когда разбился самолет с парашютистами, погибли 16 человек, высветила системные недостатки в авиации ДОСААФ России», - подчеркнул Краснов.



Генпрокурор добавил, что в ходе первых проверок после авиакатастрофы был выявлен «запредельный спектр нарушений», в том числе перегруз воздушного судна и фальсификация разрешительных и полётных документов.

Авиакатастрофа в Татарстане произошла в начале октября. В районе города Мензелинска разбился самолёт L-410 местного аэроклуба, на борту которого находились 23 человека: 21 парашютист и два члена экипажа, сообщает RT. Погибли 16 человек.