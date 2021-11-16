Генпрокурор РФ объявил о проверках в авиации ДОСААФ после авиакатастрофы в Татарстане
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что военные прокуроры проводят проверки во всех учреждениях ДОСААФ, сообщает ТАСС.
По его словам, поводом для проверок стало крушение самолёта с парашютистами в Татарстане. Он указал, что результаты проверки ему доложат 15 декабря, а в 2022 году пройдут «контрольные проверочные мероприятия».
«Недавняя трагедия в Татарстане, когда разбился самолет с парашютистами, погибли 16 человек, высветила системные недостатки в авиации ДОСААФ России», - подчеркнул Краснов.
Генпрокурор добавил, что в ходе первых проверок после авиакатастрофы был выявлен «запредельный спектр нарушений», в том числе перегруз воздушного судна и фальсификация разрешительных и полётных документов.
Авиакатастрофа в Татарстане произошла в начале октября. В районе города Мензелинска разбился самолёт L-410 местного аэроклуба, на борту которого находились 23 человека: 21 парашютист и два члена экипажа, сообщает RT. Погибли 16 человек.
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