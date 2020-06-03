Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по факту утечки топлива в Норильске
Три уголовных дела возбудили в связи с разливом дизтоплива в Норильске. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры России.
В сообщении отмечается, что по результатам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК России («Порча земли»), ст. 246 УК России («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), ст. 250 УК России («Загрязнение вод»), передает RT.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания объявил о ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске, пишет «Утро.ру». Также российский лидер раскритиковал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ситуации с аварией.
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