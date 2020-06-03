Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по факту утечки топлива в Норильске

Три уголовных дела возбудили в связи с разливом дизтоплива в Норильске. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры России.

В сообщении отмечается, что по результатам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК России («Порча земли»), ст. 246 УК России («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), ст. 250 УК России («Загрязнение вод»), передает RT.