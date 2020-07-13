Генпрокуратура утвердила обвинение сёстрам Хачатурян
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору. Об этом сообщили информационные агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на адвокатов девушек.
По данным адвоката Алексея Липцера, заключение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце 2019 года возвращал дело в Следственный комитет. Защитник утверждает, что никаких реальных изменений в уголовном деле с тех пор не произошло.
Дело младшей сестры Хачатурян будет рассматривать Бутырский суд. Дело двух старших сестёр, вероятно, поступит в Мосгорсуд. Защита будет добиваться его рассмотрения с участием присяжных. Процесс, скорее всего, будет закрытым, поскольку есть данные о нарушении половой неприкосновенности.
Дело сестёр Хачатурян было разделено. Как писали СМИ, СК считает, что относительно младшей нужно решать вопрос о принудительном лечении, а старших судить за умышленное убийство.
В мае Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян на самооборону.
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