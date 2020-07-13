Генпрокуратура утвердила обвинение сёстрам Хачатурян

По данным адвоката Алексея Липцера, заключение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце 2019 года возвращал дело в Следственный комитет. Защитник утверждает, что никаких реальных изменений в уголовном деле с тех пор не произошло.

Дело младшей сестры Хачатурян будет рассматривать Бутырский суд. Дело двух старших сестёр, вероятно, поступит в Мосгорсуд. Защита будет добиваться его рассмотрения с участием присяжных. Процесс, скорее всего, будет закрытым, поскольку есть данные о нарушении половой неприкосновенности.

Дело сестёр Хачатурян было разделено. Как писали СМИ, СК считает, что относительно младшей нужно решать вопрос о принудительном лечении, а старших судить за умышленное убийство.

В мае Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян на самооборону.

