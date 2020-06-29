В деле сестёр Хачатурян появились новые детали

Следственный комитет РФ завершил дополнительное расследование по делу убивших своего отца сестёр Хачатурян, исключив версию о том, что девушки расправились с ним из опасений, будто вскроется растрата денег с банковской карточки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката младшей из сестёр Ярослава Пакулина.

По словам адвокатов сестёр Хачатурян, следствие восстановило картину последних лет, которая подтверждает предположения о необходимой самообороне. Кроме того, из беседы с членами комиссии по делам несовершеннолетних стало известно, что однажды Михаил Хачатурян приходил в школу с предметом, похожим на пистолет, чтобы решить проблему с допуском дочерей к экзаменам, возникшую из-за многочисленных пропусков уроков. Несмотря на новые факты, следствие не изменило квалификацию обвинений.

Адвокат Алексей Липцер также настаивает, что одна из сестёр, Крестина, не причастна к преступлению. Адвокаты намерены добиваться, чтобы дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.

Как отмечает «Свободная пресса», следователи уже направили дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В СК уверены, что старшие сёстры должны отвечать перед судом за умышленное убийство, а младшую необходимо отправить на принудительное лечение.

