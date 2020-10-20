Генпрокуратура: у чиновников в России изъяли имущества на 34 млрд рублей
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что за восемь лет у российских госслужащих было изъято имущества, неподтвержденного официальными доходами, на сумму более 34 миллиардов рублей.
Выступая на 18-м заседании генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Краснов сообщил, что каждый год в России выявляется значительное число нарушений, связанных с сокрытием либо представлением неполных сведений о доходах.
По словам генпрокурора, контроль за расходами госслужащих направлен на предупреждение их необоснованного обогащения. Иск об изъятии незаконно нажитого имущества могут предъявить, если в течение года траты чиновника или его семьи превысят общий доход за три последних года. Это касается, в том числе, приобретения недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг.
Также Краснов отметил, что только за первые 6 месяцев 2020 года по уголовным делам о коррупции было арестовано 13,6 миллиардов рублей денежных средств, а также изъято ценностей и имущества на 2 миллиарда рублей.
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