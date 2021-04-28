Генпрокуратура РФ заявила о значительном росте коррупционных преступлений
Половину коррупционных преступлений в России за три месяца 2021 года составили взятки, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подобных преступлений выросло почти на 20%, при этом каждая третья взятка была признана мелкой, то есть не более 10 тысяч рублей.
В Генпрокуратуре отметили, что рост количества коррупционных преступлений зафиксирован в 13 регионах России. Это республики Алтай и Хакасия, Приморский и Камчатский краи, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Магаданская, Пензенская и Томская области, а также Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Ранее обвинение во взяточничестве было предъявлено главному врачу краевой клинической больницы Забайкальского края Виктору Шальнёву, сообщает RT. Уточняется, что врача обвиняют в получении взятки в особо крупном размере - более 13 млн рублей.
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